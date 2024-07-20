На Товарищеском проспекте при столкновении иномарки с автобусом пострадало три человека

Наканунеп утром, 19 июля 2024 года около 09 часов 40 минут возле дома 32 корпус 1 по Товарищескому проспекту, в Невском районе Петербурга 38-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло» при движении по улице Дыбенко от проспекта Большевиков, на регулируемом перекрестке при повороте налево на разрешающий сигнал светофора столкнулся с автобусом «Волгобас», под управлением 30-летнего водителя, двигавшимся я во встречном направлении, не предоставив тому преимущество в проезде.

В результате дорожного происшествия пострадала 29-летняя пассажирка автобуса и двое пассажиров иномарки – 44-летняя женщина и 17-летний подросток.

Всех госпитализировали.

У пострадавшей в автобусе и молодого человека диагностированы травмы средней степени тяжести, у женщины-пассажира иномарки травмы легкой степени тяжести.

Установлено, что водитель «Фольксвагена» в 2024 году 4 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.