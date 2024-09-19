18 сентября 2024 года в 12:10 у дома 6 по Парковой улице в г. Сосновый Бор 63-летний водитель, управляя автомобилем «Форд Фиеста», в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на переходящую проезжую часть 29-летнюю женщину с коляской, в которой находился годовалый малыш.
В результате дорожного происшествия маму и ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Установлено что водитель в 2024 году привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 16 раз.
В Сосновом Бору мужчина на «Форде Фиеста» сбил маму с ребенком в коляске
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП в городе Сосновый Бор, где водитель "Форда" сбил маму с ребенком в коляске
18 сентября 2024 года в 12:10 у дома 6 по Парковой улице в г. Сосновый Бор 63-летний водитель, управляя автомобилем «Форд Фиеста», в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на переходящую проезжую часть 29-летнюю женщину с коляской, в которой находился годовалый малыш.
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