В Сосновом Бору иномарка сбила 14-летнюю велосипедистку

Накануне днем, 26 марта 2024 году около 11 часов 20 минут возле дома 67 по Беговой улице в городе Сосновый Бор Ленинградской области 38-летняя водитель автомобиля «Деу Матиз» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершила наезд на 14-летнюю велосипедистку, которая, не спешившись, пересекала проезжую часть.

В результате дорожно-транспортного происшествия девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские установили, что женщина на "Матизе" в 2023 году привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД 30 раз.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.