Накануне днем, 26 марта 2024 году около 11 часов 20 минут возле дома 67 по Беговой улице в городе Сосновый Бор Ленинградской области 38-летняя водитель автомобиля «Деу Матиз» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершила наезд на 14-летнюю велосипедистку, которая, не спешившись, пересекала проезжую часть.
В результате дорожно-транспортного происшествия девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Полицейские установили, что женщина на "Матизе" в 2023 году привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД 30 раз.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В Сосновом Бору иномарка сбила 14-летнюю велосипедистку
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП с несовершеннолетней в Сосновом Бору
Накануне днем, 26 марта 2024 году около 11 часов 20 минут возле дома 67 по Беговой улице в городе Сосновый Бор Ленинградской области 38-летняя водитель автомобиля «Деу Матиз» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершила наезд на 14-летнюю велосипедистку, которая, не спешившись, пересекала проезжую часть.
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