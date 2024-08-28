Сегодня утром, 28 августа 2024 года около 10 часов 15 минут возле дома 5 на Бухарестской улице 36-летний водитель, управляя автомобилем "Форд Фиеста", двигаясь по Бухарестской улице к улице Салова, совершил наезд на препятствие (металлическое ограждение).
В результате дорожного происшествия водителя автомобиля госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Пассажиры иномарки - мужчины 38 и 34 лет, находятся в тяжелом состоянии.
Сотрудники ГАИ, прибывшие на место ДТП, установили, что водитель находился за рулем с признаками алкогольного опьянения.
В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.
На Бухарестской улице "Форд Фиеста" врезалась в металлическое ограждение. Пострадали трое человек
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Опубликовал: Anton78
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Устанавливаются обстоятельства аварии в Купчино с участием нетрезвого водителя
Сегодня утром, 28 августа 2024 года около 10 часов 15 минут возле дома 5 на Бухарестской улице 36-летний водитель, управляя автомобилем "Форд Фиеста", двигаясь по Бухарестской улице к улице Салова, совершил наезд на препятствие (металлическое ограждение).
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