На Бухарестской улице "Форд Фиеста" врезалась в металлическое ограждение. Пострадали трое человек

Сегодня утром, 28 августа 2024 года около 10 часов 15 минут возле дома 5 на Бухарестской улице 36-летний водитель, управляя автомобилем "Форд Фиеста", двигаясь по Бухарестской улице к улице Салова, совершил наезд на препятствие (металлическое ограждение).

В результате дорожного происшествия водителя автомобиля госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Пассажиры иномарки - мужчины 38 и 34 лет, находятся в тяжелом состоянии.

Сотрудники ГАИ, прибывшие на место ДТП, установили, что водитель находился за рулем с признаками алкогольного опьянения.

В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.