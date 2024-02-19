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Питерец.ру » Происшествия » На набережной Лейтенанта Шмидта иномарка сбила 17-летнего юношу

На набережной Лейтенанта Шмидта иномарка сбила 17-летнего юношу

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими проводится проверка по факту ДТП, в котором пострадал 17-летний юноша

Накануне днем, 18 февраля 2024 года около 15 часов 25 минут возле дома 45 по набережной Лейтенанта Шмидта 62-летний водитель, управляя автомашиной «Шевроле Блейзер», двигаясь от 19-й линии В.О. по набережной Лейтенанта Шмидта в сторону 22-й линии В.О., в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на переходившего проезжую часть в сопровождении матери 17-летнего юношу.
В результате дорожно-транспортного происшествия подростка с переломами в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.
Установлено, что водитель в 2023-2024 годах 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются все детали произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Васильевский остров ДТП пострадавший пешеход
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