На набережной Лейтенанта Шмидта иномарка сбила 17-летнего юношу

Накануне днем, 18 февраля 2024 года около 15 часов 25 минут возле дома 45 по набережной Лейтенанта Шмидта 62-летний водитель, управляя автомашиной «Шевроле Блейзер», двигаясь от 19-й линии В.О. по набережной Лейтенанта Шмидта в сторону 22-й линии В.О., в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на переходившего проезжую часть в сопровождении матери 17-летнего юношу.

В результате дорожно-транспортного происшествия подростка с переломами в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

Установлено, что водитель в 2023-2024 годах 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются все детали произошедшего.