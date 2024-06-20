В Пушкине внедорожник сбил 9-летнего мальчика на велосипеде

Накануне днем, 19 июня 2024 года около 12 часов 15 минут возле дома 47 по улице Генерала Хазова в городе Пушкин 44-летний водитель внедорожника «Лэнд Ровер Дефендер» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 9-летнего ребенка, который на велосипеде, не спешившись, пересекал проезжую часть без сопровождения взрослых.

В результате дорожного происшествия мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По информации сотрудников Госавтоинспекции, водитель внедорожника в 2024 году 13 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.