В поселке Романовка в ДТП пострадала 8-летняя пассажирка «Шкоды YETI»

Накануне вечером, 1 декабря 2023 года около 16 часов 10 минут возле дома 9 в поселке Романовка Всеволожского района Ленинградской области 56-летний водитель, управляя автомобилем «Шкода YETI», двигаясь по дороге «СПб-Морье» от Всеволожска в сторону деревни Углово, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Ауди А4» под управлением 47-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пассажирка автомобиля «Шкода YETI» - ученица 2 класса. Девочку в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.