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Питерец.ру » Происшествия » В поселке Романовка в ДТП пострадала 8-летняя пассажирка «Шкоды YETI»

В поселке Романовка в ДТП пострадала 8-летняя пассажирка «Шкоды YETI»

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
Freepik
Полицией проводится проверка по факту ДТП во Всеволожском районе Ленобласти, в котором пострадала несовершеннолетняя

Накануне вечером, 1 декабря 2023 года около 16 часов 10 минут возле дома 9 в поселке Романовка Всеволожского района Ленинградской области 56-летний водитель, управляя автомобилем «Шкода YETI», двигаясь по дороге «СПб-Морье» от Всеволожска в сторону деревни Углово, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Ауди А4» под управлением 47-летнего водителя.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пассажирка автомобиля «Шкода YETI» - ученица 2 класса. Девочку в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.
По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ДТП
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