На трассе «Нарва» в ДТП пострадала 10-летняя пассажирка «Сузуки»

Накануне днем, 28 апреля 2024 года около 13 часов 10 минут на 70 километре трассы «Нарва», в Волосовском районе Ленинградской области 58-летний житель Белгородской области, управляя «Камазом» с прицепом, неверно выбрав дистанцию, совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Сузуки SX4», под управлением 47-летнего водителя.

После этого «Сузуки» совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Черри Тигго 7», под управлением 52-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 10-летняя пассажирка «Сузуки» (находилась на заднем сиденье в детском кресле, была пристегнута).

Девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с переломом руки.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.