У деревни Малое Карлино в ДТП пострадала 16-летняя девушка

Накануне утром, 5 февраля 2024 года около 08 часов 40 минут на 4 километре дороги «Подъезд к Красносельскому району», в Ломоносовском районе Ленинградской области 54-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21110» и двигаясь от города Красное Село в направлении деревни Малое Карлино, совершил столкновение с выезжавшим с прилегающей территории автомобилем «Вольво Кросс-Кантри» под управлением 34-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 16-летняя пассажирка «ВАЗа». Её госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.