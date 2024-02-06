Накануне утром, 5 февраля 2024 года около 08 часов 40 минут на 4 километре дороги «Подъезд к Красносельскому району», в Ломоносовском районе Ленинградской области 54-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21110» и двигаясь от города Красное Село в направлении деревни Малое Карлино, совершил столкновение с выезжавшим с прилегающей территории автомобилем «Вольво Кросс-Кантри» под управлением 34-летнего водителя.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 16-летняя пассажирка «ВАЗа». Её госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.
У деревни Малое Карлино в ДТП пострадала 16-летняя девушка
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадала 16-летняя девушка
Накануне утром, 5 февраля 2024 года около 08 часов 40 минут на 4 километре дороги «Подъезд к Красносельскому району», в Ломоносовском районе Ленинградской области 54-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21110» и двигаясь от города Красное Село в направлении деревни Малое Карлино, совершил столкновение с выезжавшим с прилегающей территории автомобилем «Вольво Кросс-Кантри» под управлением 34-летнего водителя.
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