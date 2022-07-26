В Тихвине в ДТП пострадала 8-летняя пассажирка иномарки

Вчера вечером около 16 часов 55 минут на нулевом километре автодороги Восточный выезд из города Тихвин 30-летняя женщина, управляя автомобилем «Фольксваген Поло» совершила столкновение с двигавшимся в попутном направлении и совершающим разворот автомобилем «Лада Веста», под управлением 61-летнего водителя.

B результате произошедшего дорожного происшествия пострадала 8-летняя пассажирка «Фольксвагена Поло», которая доставлена родителями в больницу в состоянии средней тяжести.

Проводится проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.