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Питерец.ру » Происшествия » В Тихвине в ДТП пострадала 8-летняя пассажирка иномарки

В Тихвине в ДТП пострадала 8-летняя пассажирка иномарки

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Опубликовал: Вадик Котов
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Полицейские устанавливаются детали ДТП в Тихвине, в котором пострадала несовершеннолетняя

Вчера вечером около 16 часов 55 минут на нулевом километре автодороги Восточный выезд из города Тихвин 30-летняя женщина, управляя автомобилем «Фольксваген Поло» совершила столкновение с двигавшимся в попутном направлении и совершающим разворот автомобилем «Лада Веста», под управлением 61-летнего водителя.

B результате произошедшего дорожного происшествия пострадала 8-летняя пассажирка «Фольксвагена Поло», которая доставлена родителями в больницу в состоянии средней тяжести.

Проводится проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Тихвинский район ДТП
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