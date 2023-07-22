В Петербурге задержан мужчина до смерти забивший собутыльника

Ранним утром 19 июля 2023 года около 05 часов 20 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация о том, что в квартире дома 16 по улице Маршала Говорова умер его 65-летний сосед.

Прибывшими сотрудниками полиции на месте происшествия был обнаружен труп мужчины, который был направлен морг для установления причины смерти.

Вчера в 15 часов 00 минут к полицейским поступило заключение медицинской экспертизы, согласно которому причина смерти - недостаточность дыхания, перелом ребра и множественные травмы.

В тот же день около 20 часов 50 минут возле дома 50 по Севастопольской улице сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержан 44-летний местный житель, подозреваемый в том, что 19 июля около 02:00, находясь в квартире потерпевшего, после возникшего конфликта, на фоне алкогольного опьянения, нанес последнему несколько ударов руками.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.