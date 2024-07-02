В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве матери

Накануне утром, 1 июля 2024 года около 09 часов 45 минут к полицейским Сланцевского района Ленинградской области поступила информация об обнаружении трупа женщины с признаками насильственной смерти в квартире дома 43 по улице Ломоносова.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции на диване в комнате обнаружили труп 63-летней хозяйки квартиры с множественными повреждениями головы.

По подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 41-летнего неработающего сына погибшей, проживающего в этой же квартире.

По версии оперативников, 1 июля во время внезапной ссоры он нанес матери множественные удары по голове.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. На счету задержанного около 20 судимостей, большая часть которых за неуплату алиментов.

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.