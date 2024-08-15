Полицейские задержали подозреваемого в убийстве собственной матери в Тайцах

13 августа 2024 года в экстренные службы Гатчинского района Ленинграсдкой области поступила информация о том, что на садовом участке на 1-й линии СНТ «Тайцы» произошло возгорание одноэтажного деревянного дома.

После тушения на месте происшествия были обнаружены сильно обгоревшие останки 70-летней хозяйки.

Согласно судебно-медицинской экспертизе было установлено, что смерть женщины наступила в результате многочисленных побоев.

Вчера вечером, 14 августа 2024 года около 20 часов 40 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские в квартире дома 29 корпус 1 по улице Освобождения в городе Красное Село по подозрению в совершении указанного преступления задержали 47-летнего неработающего сына погибшей женщины.

По материалам, собранным полицией, следовтели возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека).

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.