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Питерец.ру » Происшествия » Полицейские задержали подозреваемого в убийстве собственной матери в Тайцах

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве собственной матери в Тайцах

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Опубликовал: Anton78
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Задержан подозреваемый в убийстве собственной матери, тело которой было обнаружено в сгоревшем доме в Тайцах

13 августа 2024 года в экстренные службы Гатчинского района Ленинграсдкой области поступила информация о том, что на садовом участке на 1-й линии СНТ «Тайцы» произошло возгорание одноэтажного деревянного дома.
После тушения на месте происшествия были обнаружены сильно обгоревшие останки 70-летней хозяйки.
Согласно судебно-медицинской экспертизе было установлено, что смерть женщины наступила в результате многочисленных побоев.
Вчера вечером, 14 августа 2024 года около 20 часов 40 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские в квартире дома 29 корпус 1 по улице Освобождения в городе Красное Село по подозрению в совершении указанного преступления задержали 47-летнего неработающего сына погибшей женщины.
По материалам, собранным полицией, следовтели возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека).
Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район убийство
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