Полицейские задержали рецидивиста, забившего до смерти женщину в квартире на Васильевском острове

25 ноября 2022 года около 12 часов 50 минут к полицейским Василеостровского района Петербурга от 37-летней женщины поступило сообщение о том, что она по месту своего жительства в доме 36 по улице Наличная обнаружила труп 60-летней соседки.

Незамедлительно прибывшими на место происшествия нарядом полиции в квартире указанного дома обнаружен труп женщины с гематомами на туловище и колото-резаными ранами на ногах.

Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Вчера в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска Главка совместно с коллегами из Василеостровского района в деревне Трутнево Гдовского района Псковской области, задержан 34-летний ранее неоднократно судимый мужчина, и изобличен в том, что 25 ноября, находясь в квартире дома 36 по улице Наличной, в результате внезапно возникшего конфликта избил и нанес ножом ранения ног потерпевшей. Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.