В центре Петербурга мужчина до смерти избил собственную мать

В полицию Центрального района Петербурга поступило сообщение от 40-летнего местного жителя, который ранее был неоднократно судим, о смерти его 61-летней матери, проживавшей с ним в квартире дома 5 на Мучном переулке. Сообщение было получено 12 июля 2023 года около 01 часа 55 минут.

Прибывшие на место сотрудники полиции осмотрели труп и отправили его в морг для определения причины смерти. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила в результате травмы груди и живота, с переломами ребер и развитием внутреннего кровотечения.

Вчера днем около 15 часов 10 минут полицейскими был задержан сын погибшей женщины в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления, связанного с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего). Основанием для задержания подозреваемого послужила статья 91 УПК РФ.