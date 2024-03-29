В центре Петербурга поймали мошенника, обманувшего пенсионерку

Накануне днем, 28 марта 2024 года около 12 часов 55 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга обратилась 76-летняя женщина, проживающая в доме 22-17 по Английскому проспекту. Пенсионерка рассказала о том, что около 10 часов 45 минут ей на домашний телефон с неустановленного номера позвонила неизвестная, представившаяся племянницей, которая, под предлогом не привлечения ее к уголовной ответственности за, якобы совершенное ДТП, убедила пожилую женщину в парадной дома по месту жительства передать неизвестному 400 тысяч рублей.

В этот же день, 28 марта 2024 года около 14 часов 30 минут, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, по «горячим следам» возле дома 50 по улице Замшина по подозрению в причастности к указанному преступлению наряд полиции задержал 22-летнего жителя Московской области.

Похищенное изъяли.

Следователи возбудили уголовное по статье 159 части 3 УК РФ (мошенничество).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК.