ента новостей

14:10
Антоха МС представит новый альбом на сольном концерте в Петербурге
14:07
На КАД между развязками с Московским шоссе и проспектом Обуховской Обороны перекроют одну полосу
14:00
В Петербурге ищут водителя, сбившего 7-летнего мальчика на Стрельнинском шоссе
13:54
В Петербурге поймали подозреваемого в краже денежных средств с банковской карты пенсионерки
13:46
На севере Петербурга поймали наркосбытчика
13:39
В центре Петербурга поймали мошенника, обманувшего пенсионерку
13:31
В Ленобласти ликвидировали подпольную наркоплантацию
11:15
Роскомнадзор отчитался о взаимодействии с соцсетями по удалению запрещенных материалов
11:08
Закрытие трамвайного движения по Садовой улице
10:15
Зимой дома убирали плохо
09:24
Владельца Telegram призвали бороться с терроризмом
07:43
Киберучения для студентов СПО прошли в Санкт-Петербург
02:44
Волейболистка «Ленинградки» Анастасия Гарелик набрала 15 очков в победном для команды Александра Кашина матче плей-офф Суперлиги с командой «Динамо-Метар»
01:17
Кубок Гагарина – 2024: «Металлург» обыграл «Спартак» 5:3, «Авангард» победил «Локомотив» 3:2
20:19
Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга легко преодолел барьер в виде клуба «Газпром-Югра», но дальше будет сложнее
17:56
Полицейские поймали «домушников» похитивших ювелирные украшения и деньги и из коттеджа актрисы в поселке Тярлево
17:03
В Петербурге увековечат имя Токтогон Алтыбасаровой
16:50
Единая карта петербуржца (ЕКП) расширяет свое присутствие в социальной сети ВКонтакте
14:30
Россиян вновь призвали отказаться от использования VPN
14:24
Правительство Петербурга выделило более 7 млн рублей на проект «Книжные аллеи»
13:48
«Волонтёры Победы» и «Единая Россия» проведут историческую игру «1 418», посвящённую событиям Великой Отечественной войны
13:32
В поселке Парголово задержали астраханца за хранение крупной партии наркотиков
13:19
В Парголово под окнами дома обнаружили труп, а в его квартире – нарколабораторию
13:10
В Ленобласти мужчина инвестировал в мошенников 9,5 миллионов рублей
13:04
В Петербурге поймали 19-летнюю курьера мошенников
12:02
В Петербурге мужчина решил оспорить цены на шиномантаж выстрелами из газового пистолета
11:25
«Тайны великой французской кампании» Главный редактор проекта «Россия – Моя история» приглашает на авторскую лекцию
10:59
На КАД между развязками с Шафировским проспектом и Колтушским шоссе перекроют две полосы
10:17
В Петербурге инженер строительной фирмы инвестировал в мошенников почти 15 млн рублей
10:03
В Петербурге прошел благотворительный концерт группы «Пикник»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга поймали мошенника, обманувшего пенсионерку

В центре Петербурга поймали мошенника, обманувшего пенсионерку

0
34
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские Адмиралтейского района задержали мошенника, обманувшего пенсионерку

Накануне днем, 28 марта 2024 года около 12 часов 55 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга обратилась 76-летняя женщина, проживающая в доме 22-17 по Английскому проспекту. Пенсионерка рассказала о том, что около 10 часов 45 минут ей на домашний телефон с неустановленного номера позвонила неизвестная, представившаяся племянницей, которая, под предлогом не привлечения ее к уголовной ответственности за, якобы совершенное ДТП, убедила пожилую женщину в парадной дома по месту жительства передать неизвестному 400 тысяч рублей.
В этот же день, 28 марта 2024 года около 14 часов 30 минут, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, по «горячим следам» возле дома 50 по улице Замшина по подозрению в причастности к указанному преступлению наряд полиции задержал 22-летнего жителя Московской области.
Похищенное изъяли.
Следователи возбудили уголовное по статье 159 части 3 УК РФ (мошенничество).
Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Адмиралтейский район мошенничество пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

25-10-2023, 12:53
В Горелово задержали злоумышленника, обманувшего пенсионерку в Калининском районе
24-03-2023, 11:46
В Приомрском районе задержали подозреваемого в мошенничестве
5-01-2024, 15:31
В Невском районе задержали таксиста, подозреваемого в мошенничестве
27-03-2024, 13:02
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с проспекта Маршала Жукова
8-02-2024, 10:04
В Московском районе поймали подозреваемых в обмане пенсионерки
16-02-2024, 10:46
Полицейские поймали злоумышленников, обманувших пенсионерку в Московском районе

Происшествия на дорогах

0
27
Сегодня, 14:00
В Петербурге ищут водителя, сбившего 7-летнего мальчика на Стрельнинском шоссе
0
179
27-03-2024, 13:15
В Сосновом Бору иномарка сбила 14-летнюю велосипедистку
0
231
27-03-2024, 13:11
В Приморском районе «Лада Ларгус» сбила подростка на пешеходном переходе
0
202
26-03-2024, 13:00
В Приморском районе иномарка сбила 11-летнего велосипедиста
Наверх