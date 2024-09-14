Возле поселка Ушаки иномарка сбила 17-летнего пешехода

Накануне днем, 13 сентября 2024 года около 15 часов 20 минут на 634-ом километре трассы М-10 «Россия» возле поселка Ушаки, Тосненского района Ленинградской области 70-летний водитель, управляя автомобилем «Тайота Камри», двигаясь в левой полосе со стороны Санкт-Петербурга в сторону Москвы, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 17-летнего пешехода, переходившего проезжую часть справа налево по ходу движения автомобилей.

В результате дорожного происшествия пострадавшего несовершеннолетнего парня госпитализировали в тяжелом состояни, с множественными переломами.

Водителя за нарушения ПДД в текущем году к административной ответственности привлекали 5 раз.

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП, по окончании которой будет процессуальное решение.