В деревне Куровицы иномарка насмерть сбила 47-летнего пешехода

Накануне вечером, 1 сентября 2024 года около 21 часа 00 минут на 248-ом километре трассы «Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Краколье» в деревне Куровицы, Кингисеппского района Ленинградской области 61-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай Тусан» вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 47-летнего пешехода.

Пострадавший от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Установлено, что за 2024 год водитель 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД (по ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ - все штрафы оплачены).

По факту ДТП полицейские проводят проверку.