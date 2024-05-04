На севере Петербурга иномарка сбила 9-летнего пешехода

Накануне днем, 3 мая 2024 года около 13 часов 55 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 46-летнего водителя а/м «Форд Куга» о том, что около 13 часов 50 минут возле дома 17 по улице Федора Абрамова он, двигаясь по боковому проезду в сторону Заречной улицы, совершил наезд на 9-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия, мальчика госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия.