Накануне днем, 3 мая 2024 года около 13 часов 55 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 46-летнего водителя а/м «Форд Куга» о том, что около 13 часов 50 минут возле дома 17 по улице Федора Абрамова он, двигаясь по боковому проезду в сторону Заречной улицы, совершил наезд на 9-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
В результате дорожно-транспортного происшествия, мальчика госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия.
На севере Петербурга иномарка сбила 9-летнего пешехода
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП с наездом на 9-летнего пешехода в Выборгском районе Петербурга
Накануне днем, 3 мая 2024 года около 13 часов 55 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 46-летнего водителя а/м «Форд Куга» о том, что около 13 часов 50 минут возле дома 17 по улице Федора Абрамова он, двигаясь по боковому проезду в сторону Заречной улицы, совершил наезд на 9-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
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