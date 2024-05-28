На Парашютной улице иномарка сбила 11- летнего мальчика

Накануне днем, 27 мая 2024 года около 12 часов 25 минут возле дома 44 по Парашютной улице, в Приморском районе Петербурга 40- летний водитель автомобиля «Ниссан Кашкай» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 11- летнего мальчика, переходившего проезжую часть без сопровождения взрослых.

В результате дорожного происшествия подростка в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

Полицейские проводят проверку.