Накануне днем, 27 мая 2024 года около 12 часов 25 минут возле дома 44 по Парашютной улице, в Приморском районе Петербурга 40- летний водитель автомобиля «Ниссан Кашкай» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 11- летнего мальчика, переходившего проезжую часть без сопровождения взрослых.
В результате дорожного происшествия подростка в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.
Полицейские проводят проверку.
На Парашютной улице иномарка сбила 11- летнего мальчика
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП на Парашютной улице, в котором пострадал 11- летний ребенок
Накануне днем, 27 мая 2024 года около 12 часов 25 минут возле дома 44 по Парашютной улице, в Приморском районе Петербурга 40- летний водитель автомобиля «Ниссан Кашкай» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 11- летнего мальчика, переходившего проезжую часть без сопровождения взрослых.
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