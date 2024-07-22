Во Фрунзенском районе «Лада» сбила 17-летнего пешехода

Накануне днем, 21 июля 2024 года около 15 часов 45 минут возле дома 5 по Грузовому проезду, во Фрунзенском районе Петербурга 57-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21081», вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 17-летнего пешехода, который двигался по тротуару в попутном направлении и неожиданно вышел на проезжую часть с целью перехода справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате дорожного происшестия юношу госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.