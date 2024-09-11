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Питерец.ру » Происшествия » В Кронштадте пожилая женщина стала жертвой мошенников и участвовала в обмане пенсионеров

В Кронштадте пожилая женщина стала жертвой мошенников и участвовала в обмане пенсионеров

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали пожилую женщину, которая по указанию мошенников участвовала в обмане пенсионеров

Вечером 9 сентября 2024 года, около 18 часов 30 минут к полицейским Кронштадтского района обратилась 67-летняя женщина, проживающая в городе Кронштадт на улице Советской в доме 11. Пенсионерка заявила о том, что в начале августа ей позвонил неизвестный и представившись сотрудником компании, предоставляющей услуги телефонной связи, сообщил, что у нее закончился договор и попросил предоставить ее персональные данные. Позднее ей опять позвонил неизвестный и сообщил, том, что якобы мошенники завладели ее персональными данными, и теперь могут получить доступ к ее денежным средствам и для этого необходимо взять кредит.
Находясь под давлением телефонного собеседника, пенсионерка не бросила трубку и не обратилась к полицейским, а продолжила слушать и принимать инструкции и взяла кредит в сумме 267 тысяч рублей, который потом передала курьеру.
После этого женщине позвонил другой мужчина и сказал, что, на самом деле, она стала жертвой обмана, а для возвращения взятого кредита предложил поучаствовать в поимке мошенников, обманувших ее.  Для этого необходимо было поработать курьером и забирать денежные средства у пожилых людей в различных районах Петербурга и передавать их.

Поверив в правдивость слов, женщина дважды в период с 9 по 20 августа 2024 года выезжала на адреса, которые ей называли по телефонам аферисты и забирала там пакеты с денежными средствами. Таким образом, пенсионерка стала дропом аферистов и поработала на них курьером.
Когда она рассказала все своему сыну о случившемся, он сказал ей, что она попалась на уловки аферистов.
Теперь помимо потери сбережений женщина приобрела еще и проблемы с законом.
Она стала фигурантом уголовных дел о мошенничестве, где помогала мошенникам забирать у жертв их сбережения.
Вместе с тем, сотрудники полиции приняли у женщины заявление по факту совершенного в отношении нее мошенничества и возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кронштадтский район мошенничество пенсионеры
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