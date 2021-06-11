В Петербурге пожилая женщина передала аферистам полмиллиона рублей

Накануне к полицейским Фрунзенского района Петербурга обратилась 81-летняя женщина, которая сообщила о том, что стала жертвой злоумышленников. По словам пенсионерки, на её телефонный номер позвонил мужчина, который представился её сыном. Оппонент на другом конце провода сообщил пожилой женщине, что якобы попал в ДТП, точнее сбил человека и для «решения вопроса», необходимо 500 тысяч рублей. Через некоторое время после данного разговора в квартиру женщины пришел неизвестный мужчина, которому она и передала нужную сумму.

Приметы злоумышленника: на вид 30 лет с острым носом. Одет был в черный спортивный костюм с капюшоном.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.