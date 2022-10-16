В Петербурге задержан 17-летний молодой человек, подозреваемый в обмане пенсионерки

12 октября к полицейским обратилась 84-летняя пенсионерка, проживающая на улице Зины Портновой, в Кировском районе Петербурга с заявлением о том, что стала жертвой мошенников.

Пожилая женщина рассказала стражам порядка, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что якобы ее дочь нарушила ПДД, в результате чего пострадал человек и поэтому срочно нужны деньги. После этого женщина передала курьеру 97 000 руб.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера на улице Салова опергруппой уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 17-летний молодой человек.