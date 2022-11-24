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Питерец.ру » Происшествия » В Кингисеппе задержан мужчина, обманывавший пенсионеров

В Кингисеппе задержан мужчина, обманывавший пенсионеров

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Опубликовал: Вадик Котов
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Сотрудниками полиции задержан гражданин, обманывавший пенсионеров в Кингисеппе

Вчера к полицейским Кингисеппскогго района Ленинградской области обратилась 69-летняя женщина с заявлением о том, что около 12 часов 00 минут ей позвонил неизвестный и сообщил что ее родственница попала в ДТП и ей срочно требуется операция, за которую нужно заплатить. В 13 часов пенсионерка передала курьеру 200 000 рублей и 500 евро.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В тот же день к полицейским обратилась 85-летняя пенсионерка, проживающая на улице Малая в городе Кингисепп, с заявлением о том, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь попала в ДТП и требуются деньги в сумме 150 тысяч рублей. Для передачи прибудет курьер. 

Спустя час в квартире дома 8 по улице Малой, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, в момент передачи денежных средств по подозрению в совершении данного преступления, задержан 19-летний, неработающий гражданин.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 159 УК РФ (попытка мошенничества). Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кингисеппский район мошенничество пенсионеры
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