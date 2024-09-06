Накануне ранним утром, 5 сентября 2024 года около 6 часов к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что 4 сентября около 22 часов 45 минут возле дома 16 по улице Колхозной в деревне Вартемяги 23-летний водитель, житель Новгородской области, управляя автомобилем «Хавал М6», при движении в поселок Вартемяги от дороги «Осиновая Роща –Магистральная» совершил наезд на лежащего на проезжей части 70-летнего мужчину, который в результате дорожного происшествия скончался на месте.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
В деревне Вартемяги «Хавал М6» насмерть сбил лежащего на дороге пенсионера
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Всеволожска проводят проверку по смертельному ДТП с наездом на пешехода в Вартемягах
Накануне ранним утром, 5 сентября 2024 года около 6 часов к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что 4 сентября около 22 часов 45 минут возле дома 16 по улице Колхозной в деревне Вартемяги 23-летний водитель, житель Новгородской области, управляя автомобилем «Хавал М6», при движении в поселок Вартемяги от дороги «Осиновая Роща –Магистральная» совершил наезд на лежащего на проезжей части 70-летнего мужчину, который в результате дорожного происшествия скончался на месте.
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