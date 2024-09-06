В деревне Вартемяги «Хавал М6» насмерть сбил лежащего на дороге пенсионера

Накануне ранним утром, 5 сентября 2024 года около 6 часов к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что 4 сентября около 22 часов 45 минут возле дома 16 по улице Колхозной в деревне Вартемяги 23-летний водитель, житель Новгородской области, управляя автомобилем «Хавал М6», при движении в поселок Вартемяги от дороги «Осиновая Роща –Магистральная» совершил наезд на лежащего на проезжей части 70-летнего мужчину, который в результате дорожного происшествия скончался на месте.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.