ента новостей

12:39
Герценовский университет готовит к выпуску уникальное издание «Блокадная педагогика»
12:26
Мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке яхты «Штормовая чайка»
12:23
В Ленобласти возле Осьмино «Лада» насмерть сбила пожилого мужчину
12:13
Во Всеволожске иномарка сбила 10-летнего мальчика
12:09
В деревне Вартемяги «Хавал М6» насмерть сбил лежащего на дороге пенсионера
10:15
Достижим ли бюджет в 2 триллиона?
10:10
В Кировске поймали стрелка из пневматики
10:06
В Красногвардейском районе задержали иностранку, подозреваемую в умышленном поджоге
09:56
В Петербурге поймали поджигателя окон квартиры на улице Ткачей
09:50
В ЖКХ проблема с кадрами
09:42
В Пушкине задержали стрелка из сигнального пистолета
09:32
В Приморском районе девочки-подростки напали на сверстницу
09:08
Торговле с Китаем будут обучать в вузе
08:45
Инвестиции в IT-сектор выросли
03:12
Баскетбольный «Зенит» в полуфинале Кубка Кондрашина и Белова победил московский клуб МБА-МАИ с разницей в 9 очков
22:16
Победительницей шахматного турнира «Саткинская осень – 2024» стала Маргарита Потапова, петербурженка Татьяна Гетьман после выигранной партии на финише стала второй, Марина Корнева – третья
21:23
СКА в овертайме проиграл «Металлургу» со счётом 4:5, шайбы в составе петербургской команды забросили Фальковский, Кузнецов, Рендулич и Грицюк
19:41
На Маршала Жукова перебегавший на красный сигнал светофора молодой человек попал под колеса иномарки
17:17
Умер потомок Достоевского
17:04
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке рейдового буксира «Ижорец»
16:50
На КАД в ДТП погиб водитель «Лады Гранта»
16:36
Путин высказался о Дурове
15:31
На Приморском шоссе в ДТП тяжело пострадал мотоциклист
15:08
В Кировске женщина по указанию мошенников облила «зеленкой» сотрудника банка
12:57
В Ленобласти в лобовом ДТП с фурой погиб водитель «Мицубиси»
12:10
Выставка братьев Дмитренко «Интеллектуальный реализм»
11:49
На проспекте Героев женщина на иномарке сбила 15-летнего подростка на электросамокате
11:39
Пенсионер с Васильевского острова перевел мошенникам более 6,5 млн рублей
11:34
В Невском районе задержали двоих подозреваемых в вымогательстве
11:30
Полицейские поймали двоих подозреваемых в налете на квартиру на улице Симонова
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В деревне Вартемяги «Хавал М6» насмерть сбил лежащего на дороге пенсионера

В деревне Вартемяги «Хавал М6» насмерть сбил лежащего на дороге пенсионера

0
32
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские Всеволожска проводят проверку по смертельному ДТП с наездом на пешехода в Вартемягах

Накануне ранним утром, 5 сентября 2024 года около 6 часов к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что 4 сентября около 22 часов 45 минут возле дома 16 по улице Колхозной в деревне Вартемяги 23-летний водитель, житель Новгородской области, управляя автомобилем «Хавал М6», при движении в поселок Вартемяги от дороги «Осиновая Роща –Магистральная» совершил наезд на лежащего на проезжей части 70-летнего мужчину, который в результате дорожного происшествия скончался на месте.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ДТП пострадавший пешеход
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

17-01-2024, 12:37
В Ленобласти иномарка наехала на лежащего на проезжей части неизвестного мужчину
22-09-2023, 16:36
В Ленобласти в лобовом ДТП погиб водитель «Лады»
18-02-2024, 15:26
В Ленобласти автобус насмерть сбил пешехода
2-09-2024, 10:12
В деревне Куровицы иномарка насмерть сбила 47-летнего пешехода
21-10-2023, 14:38
На Московском шоссе иномарка насмерть сбила велосипедиста
20-06-2024, 16:22
В деревне Новое Девяткино в ДТП погиб мотоциклист

Происшествия на дорогах

0
27
Сегодня, 12:23
В Ленобласти возле Осьмино «Лада» насмерть сбила пожилого мужчину
0
29
Сегодня, 12:13
Во Всеволожске иномарка сбила 10-летнего мальчика
0
32
Сегодня, 12:09
В деревне Вартемяги «Хавал М6» насмерть сбил лежащего на дороге пенсионера
0
132
Вчера, 19:41
На Маршала Жукова перебегавший на красный сигнал светофора молодой человек попал под колеса иномарки
Наверх