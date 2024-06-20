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Питерец.ру » Происшествия » В деревне Новое Девяткино в ДТП погиб мотоциклист

В деревне Новое Девяткино в ДТП погиб мотоциклист

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Опубликовал: Anton78
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Полиция Всеволожского района проводит проверку по факту ДТП, в котором погиб мотоциклист

Сегодня утром, 20 июня 2024 года около 08 часов 40 минут на 3-м километре дороги "Санкт-Петербург - Матокса" в деревне Новое Девяткино, Всеволожского района Ленинградской области 62-летний водитель "Шкода Йети", поворачивая налево в сторону проспекта Энергетиков, совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении мотоциклом «Сузуки» под управлением 32-летнего молодого человека.
В результате дорожного происшествия мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия.
Полицейские по факту ДТП проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ДТП мотоциклы
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