В деревне Новое Девяткино в ДТП погиб мотоциклист

Сегодня утром, 20 июня 2024 года около 08 часов 40 минут на 3-м километре дороги "Санкт-Петербург - Матокса" в деревне Новое Девяткино, Всеволожского района Ленинградской области 62-летний водитель "Шкода Йети", поворачивая налево в сторону проспекта Энергетиков, совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении мотоциклом «Сузуки» под управлением 32-летнего молодого человека.

В результате дорожного происшествия мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия.

Полицейские по факту ДТП проводят проверку.