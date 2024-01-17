В Ленобласти иномарка наехала на лежащего на проезжей части неизвестного мужчину

Сегодня ранним утром, 17 января 2024 года около 06 часов 50 минут на 8 километре дороги «Керро – Грузино» 28-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», совершил наезд на лежащего на проезжей части неизвестного мужчину, предположительно сбитого ранее неустановленным транспортным средством.

По факту дорожного происшествия проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего, а также что стало причиной смерти пешехода.