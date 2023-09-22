В Ленобласти в лобовом ДТП погиб водитель «Лады»

Сегодня утром около 10 часов 50 минут на 85 километре дороги «Толмачево - Нарва», в Волосовском районе Ленинградской области 21-летний житель Новгородской области, управляя автомобилем «Лада – 211440», двигаясь со стороны поселка Курск, выехал на полосу встречного движения, для обгона и совершил столкновение с автомобилем «Хавал - F7» под управлением 45-летнего жителя Лужского района Ленинградской области.

В результате ДТП водитель «Лады» скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.

Водитель автомобиля «Хавал» и его 47-летняя пассажирка госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Погибший водитель в 2023 году 21 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Полиция проводит проверку.

Устанавливаются детали происшествия.