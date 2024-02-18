В Ленобласти автобус насмерть сбил пешехода

Накануне вечером, 17 февраля 2024 года около 19 часов 05 минут на 35 километре трассы «Магистральная» в деревне Васкелово Всеволожского района Ленинградской области 64-летний водитель, управляя рейсовым автобусом ПАЗ маршрута № 615, двигаясь от деревни Ненимяки в сторону Новоприозерского шоссе, совершил наезд на двигавшегося по проезжей части в попутном направлении 42-летнего пешехода - местного жителя.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.

Полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.