Накануне вечером, 5 сентября 2024 года около 17 часов к полицейским Приморского района Петербурга обратилась местная жительница, которая рассказала о том, что возле дома 35 по Белоостровской улице три девочки-подростка распылили перцовый газ и отобрали 200 рублей у другой девочки.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что около 16 часов 55 минут три неизвестные девочки, на вид 15-16 лет, около дома 35 по Белоостровской улице из хулиганских побуждений распылили перцовый газ в сторону 17-летней школьницы и скрылись с места происшествия.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Полицией по данному инциденту проводится проверка, устанавливаются все участницы происшествия.
В Приморском районе девочки-подростки напали на сверстницу
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Приморского района разбирается в обстоятельствах инцидента с участием девочек-подростков на Белоостровской улице
Накануне вечером, 5 сентября 2024 года около 17 часов к полицейским Приморского района Петербурга обратилась местная жительница, которая рассказала о том, что возле дома 35 по Белоостровской улице три девочки-подростка распылили перцовый газ и отобрали 200 рублей у другой девочки.
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