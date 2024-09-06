В Приморском районе девочки-подростки напали на сверстницу

Накануне вечером, 5 сентября 2024 года около 17 часов к полицейским Приморского района Петербурга обратилась местная жительница, которая рассказала о том, что возле дома 35 по Белоостровской улице три девочки-подростка распылили перцовый газ и отобрали 200 рублей у другой девочки.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что около 16 часов 55 минут три неизвестные девочки, на вид 15-16 лет, около дома 35 по Белоостровской улице из хулиганских побуждений распылили перцовый газ в сторону 17-летней школьницы и скрылись с места происшествия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицией по данному инциденту проводится проверка, устанавливаются все участницы происшествия.