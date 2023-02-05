В Петербурге безработный домогался 13-летней девочки

Вчера вечером к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась 36-летняяя женщина, которая рассказала, что 3 февраля

около 08 часов 30 минут возле дома 49 по проспекту Просвещения, неизвестный преступник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 13-летней дочери.

Примет преступника девочка не запомнила, видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует.

Тем не менее, 5 февраля около 1 часа ночи в своей квартире на улице Руднева подозреваемый был задержан. Им оказался 46-летний безработный.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.