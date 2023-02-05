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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге безработный домогался 13-летней девочки

В Петербурге безработный домогался 13-летней девочки

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Опубликовал: Anton78
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Безработный петербуржец домогался 13-летней девочки на севере города

Вчера вечером к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась 36-летняяя женщина, которая рассказала, что 3 февраля 

около 08 часов 30 минут возле дома 49 по проспекту Просвещения, неизвестный преступник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 13-летней дочери.

Примет преступника девочка не запомнила, видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует.

Тем не менее, 5 февраля около 1 часа ночи в своей квартире на улице Руднева подозреваемый был задержан. Им оказался 46-летний безработный.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Выборгский район насильник педофил
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