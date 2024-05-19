В ДТП под Ломоносовом погибло пять человек

Накануне днем, 18 мая 2024 года около 15 часов 00 минут на 13 километре трассы "Сосновый бор - Глобицы", в Ломоносовском районе Ленинградской области 21-летний водитель, управляя автомобилем «Мицубиси с Лансер», при выполнении обгона не справился с управлением и совершил столкновение по касательной с попутным автомобилем «Киа Рио», под управлением 58-летнего водителя.

После этого «Мицубиси Лансер» столкнулся со встречным автомобилем «Фольксваген поло».

В результате ДТП погибли пять человек: водитель «Фольксваген» и четверо его пассажиров.

Предполагаемого виновника ДТП (водитель «Мицубиси») госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.