В Гатчинском районе в ДТП с фурой погибли два человека

Сегодня утром, 8 июля 2024 года около 11 часов 30 минут на 35 километре трассы "Санкт-Петербург-Псков" неустановленный водитель, управляя автомобилем "Ниссан Мурано", выехал на полосу встречного движения, предположительно уснув за рулем, и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении грузовым автомобилем "Скания" с полуприцепом, под управлением 39-летнего водителя.

В результате дорожного происшествия водитель легкового автомобиля, а также его пассажирка, личность которой устанавливается, скончались на месте происшествия.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются личности погибших.