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Питерец.ру » Происшествия » В Гатчинском районе в ДТП с фурой погибли два человека

В Гатчинском районе в ДТП с фурой погибли два человека

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Опубликовал: Anton78
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Полицией проводится проверка по факту смертельного ДТП в Гатчинском районе

Сегодня утром, 8 июля 2024 года около 11 часов 30 минут на 35 километре трассы  "Санкт-Петербург-Псков" неустановленный водитель, управляя автомобилем "Ниссан Мурано", выехал на полосу встречного движения, предположительно уснув за рулем, и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении грузовым автомобилем "Скания" с полуприцепом, под управлением 39-летнего водителя.

В результате дорожного происшествия водитель легкового автомобиля, а также его пассажирка, личность которой устанавливается, скончались на месте происшествия.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются личности погибших.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район ДТП
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