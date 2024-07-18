В Ленобласти женщина-водитель «Мицубиси Аутлендер» погибла в ДТП с лесовозом

Сегодня утром, 18 июля 2024 года около 07 часов 25 минут на 76 километре трассы "Новгород - Луга", в Лужском районе Ленобласти 43-летняя женщина - водитель, управляя автомобилем "Мицубиси Аутлендер" не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, совершив столкновение с движущимся во встречном направлении лесовозом "МАЗ ", после чего лесовоз опрокинулся, а "Мицубиси" совершил съезд в кювет.

В результате дорожного пррисшествия 43-летняя водитель "Мицубиси Аутлендер" скончалась на месте.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.