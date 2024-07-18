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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти женщина-водитель «Мицубиси Аутлендер» погибла в ДТП с лесовозом

В Ленобласти женщина-водитель «Мицубиси Аутлендер» погибла в ДТП с лесовозом

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП на 76 километре автодороги "Новгород - Луга"

Сегодня утром, 18 июля 2024 года около 07 часов 25 минут на 76 километре трассы  "Новгород - Луга", в  Лужском районе Ленобласти 43-летняя женщина - водитель,  управляя автомобилем "Мицубиси Аутлендер" не справилась с управлением и   выехала  на  полосу встречного движения, совершив  столкновение с движущимся во встречном направлении лесовозом  "МАЗ ", после чего лесовоз  опрокинулся, а  "Мицубиси" совершил съезд в кювет.

В результате дорожного пррисшествия 43-летняя водитель  "Мицубиси Аутлендер"  скончалась на месте.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Лужский район ДТП
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