Накануне, 3 сентября 2024 года к полицейским Московского района Петрбурга поступила информация о том, что в квартире дома 21 корпус 2 по проспекту Космонавтов петербуржец задержал неизвестного, который несколько месяцев забирал деньги у его дедушки.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили и доставили в отдел полиции для разбирательства 33-летнего неработающего местного жителя.
Полицейские установили, что мужчина, в период с июля и по август сего года, под предлогом оказания услуг по ремонту газового оборудования, периодически брал у 91-летнего хозяина квартиры деньги, завладев за это время суммой в 9 400 рублей.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).
Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.
В Московском районе поймали афериста, обманувшего пенсионера под видом предложения ремонта газового оборудования
Накануне, 3 сентября 2024 года к полицейским Московского района Петрбурга поступила информация о том, что в квартире дома 21 корпус 2 по проспекту Космонавтов петербуржец задержал неизвестного, который несколько месяцев забирал деньги у его дедушки.