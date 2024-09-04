В Московском районе поймали афериста, обманувшего пенсионера под видом предложения ремонта газового оборудования

Накануне, 3 сентября 2024 года к полицейским Московского района Петрбурга поступила информация о том, что в квартире дома 21 корпус 2 по проспекту Космонавтов петербуржец задержал неизвестного, который несколько месяцев забирал деньги у его дедушки.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили и доставили в отдел полиции для разбирательства 33-летнего неработающего местного жителя.

Полицейские установили, что мужчина, в период с июля и по август сего года, под предлогом оказания услуг по ремонту газового оборудования, периодически брал у 91-летнего хозяина квартиры деньги, завладев за это время суммой в 9 400 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.