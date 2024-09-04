ента новостей

10:19
В поселке Никольское нижегородец ограбил пенсионерку
10:10
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Бабушкина
09:59
В Московском районе поймали афериста, обманувшего пенсионера под видом предложения ремонта газового оборудования
09:52
В Петербурге поймали курьера мошенников, на счету которого несколько обманутых пенсионеров
08:38
Новостройки VS «вторичка»
08:35
Ездили на автобусах на юг
00:54
«СКА-1946» стартовал в новом сезоне МХЛ двумя матчами с ярославским «Локо» – 4:1 и 4:7
23:07
Гроссмейстер Евгений Левин из Санкт-Петербурга победил рейтинг-лидера шахматного турнира «Кубок Группы Магнезит» Илью Ильюшёнка и набрал 5,5 очков за 7 туров
18:58
Пропавшая в Буграх девочка нашлась в 50 километрах от Петербурга
16:40
В Ленобласти пропала 12-летняя девочка
16:30
Российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата США, где сыграет с итальянцем Янником Синнером
16:12
На трассе «Сортавала» в районе ТЦ «Мега-Парнас» ограничат пропускную способность
16:08
Разводку Ладожского моста отменили из-за жары
16:06
В Петербурге открыли памятник «Слепой слухач - защитник неба блокадного Ленинграда»
16:02
В Петербурге почтили память жертв трагедии в Беслане
15:58
Генерал-полковник Алексей Воробьёв поздравил первокурсников Военной академии Росгвардии с принятием Военной присяги
14:59
В ДТП на КАД погибла пассажирка мотоцикла
13:24
Как работодатели относятся к хобби?
11:50
Начался новый этап тестирования цифрового рубля
11:47
В Ленобласти беременная женщина на "Рено" вылетела в кювет. Пострадала водитель и двухлетний ребенок
11:37
На улице Дмитрия Устинова автобус сбил 15-летнего подростка на электросамокате
10:59
В поселке Глубокое добычей "домушника" стали ювелирные изделия на сумму более 9 млн рублей
10:46
Губернатор встретился с главами школ
10:29
В Калининском районе дебошир забросал пустыми бутылками автомобиль скорой помощи
08:57
Промпроизводство продолжает расти
08:29
Как сэкономить на платной парковке?
01:24
Петербургский гроссмейстер Евгений Левин после победы в 6-м туре «Кубка Группы Магнезит» в Сатке Челябинской области догнал Кирилла Шубина и ещё семерых лидеров турнира – у всех по 4,5 очка
00:43
12-летняя фигуристка Арина Парсегова по решению суда должна вернуть академии «Ангелы Плющенко» 1,8 млн рублей
19:55
В центре Петербурга в ДТП пострадали три человека
19:46
В Рыбацком автобус сбил подростка на электросамокате
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Московском районе поймали афериста, обманувшего пенсионера под видом предложения ремонта газового оборудования

В Московском районе поймали афериста, обманувшего пенсионера под видом предложения ремонта газового оборудования

0
30
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
В Московском районе полицейскими задержан мошенник, обманувший пенсионера под видом предложения ремонта газового оборудования

Накануне, 3 сентября 2024 года к полицейским Московского района Петрбурга поступила информация о том, что в квартире дома 21 корпус 2 по проспекту Космонавтов петербуржец задержал неизвестного, который несколько месяцев забирал деньги у его дедушки.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили и доставили в отдел полиции для разбирательства 33-летнего неработающего местного жителя.
Полицейские установили, что мужчина, в период с июля и по август сего года, под предлогом оказания услуг по ремонту газового оборудования, периодически брал у 91-летнего хозяина квартиры деньги, завладев за это время суммой в 9 400 рублей.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).
Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Московский район мошенничество пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

15-06-2024, 11:08
В Московском районе поймали лже-сотрудника газовой службы, обманувшего пенсионера
8-02-2024, 10:04
В Московском районе поймали подозреваемых в обмане пенсионерки
23-04-2024, 10:55
В центре Петербурга задержали подозреваемого в убийстве на Старо-Петергофском проспекте
18-02-2024, 14:13
В Петербурге в тубдиспансере зарезали пациента
24-05-2024, 15:32
В Московском районе поймали 18-летнего курьера мошенников
20-05-2024, 12:21
В Петербурге поймали новгородца, подозреваемого в ограблении пенсионера

Происшествия на дорогах

0
129
Вчера, 14:59
В ДТП на КАД погибла пассажирка мотоцикла
0
157
Вчера, 11:47
В Ленобласти беременная женщина на "Рено" вылетела в кювет. Пострадала водитель и двухлетний ребенок
0
104
Вчера, 11:37
На улице Дмитрия Устинова автобус сбил 15-летнего подростка на электросамокате
0
190
2-09-2024, 19:55
В центре Петербурга в ДТП пострадали три человека
Наверх