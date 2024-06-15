12 июня 2024 года к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение от 80-летнего пенсионера о том, что 21 мая к нему приходил неизвестный, представившийся сотрудником газовой службы, и под предлогом проверки работы вентиляции и целостности окон убедил передать ему 13 700 рублей, но обещанную работу не выполнил.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
13 июня 2024 года около 10 часов 15 минут возле дома 23 по проспекту Космонавтов сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего ранее судимого за аналогичные преступления 34-летнего местного жителя.
Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.
В Московском районе поймали лже-сотрудника газовой службы, обманувшего пенсионера
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали лже-сотрудник газовой службы, обманувший пенсионера в Московском районе
12 июня 2024 года к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение от 80-летнего пенсионера о том, что 21 мая к нему приходил неизвестный, представившийся сотрудником газовой службы, и под предлогом проверки работы вентиляции и целостности окон убедил передать ему 13 700 рублей, но обещанную работу не выполнил.
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