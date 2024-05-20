Вчера, 19 мая 2024 года к полицейским Василеостровского района Петербурга поступила информация от прохожей о том, что возле дома 62 по Железноводской улице лежит мужчина.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 19 мая в период с 07:30 по 08:30 трое неизвестных напали на 76-летнего пенсионера, избили его, похитив при этом 15 600 рублей и фотоаппарат.
Полицейские по подозрению в причастности к указанному преступлению по горячим следам задержали 30-летнего жителя Новгородской области.
Следователи возбудили уголовное дело по п.п. «а», «г» ч. 2 ст.161 УК РФ (грабеж).
Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.
Ведется розыск остальных участников нападения.
В Петербурге поймали новгородца, подозреваемого в ограблении пенсионера
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Опубликовал: Anton78
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Полиция Василеостровского района задержала новгородца, подозреваемого в ограблении пожилого мужчины
Вчера, 19 мая 2024 года к полицейским Василеостровского района Петербурга поступила информация от прохожей о том, что возле дома 62 по Железноводской улице лежит мужчина.
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