ента новостей

12:31
Под Всеволожском подростки на «ВАЗ- 21130» пострадали врезавшись в забор
12:26
В Сестрорецке задержали стрелка по бутылкам
12:21
В Петербурге поймали новгородца, подозреваемого в ограблении пенсионера
10:13
В разработку российского ПО будет инвестировано 174 млрд рублей
09:57
В Ленобласти мужчина погиб вылетев в кювет на вездеходе
09:36
Президент Ирана погиб в результате крушения вертолета
09:29
В Петербурге открыли бюст императору Николаю II
09:24
В Красногвардейском районе 16-летняя девушка упала с 10-го этажа
09:18
Китайские туристы полетят в космос
08:49
МИД откроет дьюти-фри
02:04
Баскетбольный «Зенит» проиграл ЦСКА шестой матч серии плей-офф Единой Лиги ВТБ со счётом 91:97 и не смог пробиться в финал
01:41
Колумбиец Кассьерра забил пять голов, а «Зенит» победил «Ахмат» и продолжает борьбу за золото!
15:00
В Петербурге День пионерии отметили с художественным размахом
14:54
На КАД между развязками с проспектом Культуры и Шафировским проспектом перекроют две полосы
13:52
В Ленобласти в лобовом ДТП погибли оба водителя и пострадал ребенок
13:46
В Ленобалсти водитель «Фольксваген Поло» погиб после столкновения с лосем
13:41
В Ленобласти задержали предполагаемого угонщика грузового фургона
13:37
В Приморском районе школьная учительница перевела аферистам 10 миллионов рублей
13:33
В Петербурге менеджер крупной фирме перевела мошенникам 7,1 миллиона рублей
13:28
В Невском районе автобус сбил нетрезвого пешехода
13:24
В Ленобласти участник авторалли въехал в толпу зрителей
13:20
В ДТП под Ломоносовом погибло пять человек
21:35
РПЛ: «Динамо» и «Краснодар» выиграли свои матчи 31-го тура и оттеснили «Зенит» на третье место в таблице
16:38
Десять именных лип в память о героях СВО высадили на набережной Невы
15:01
На чемпионате мира по хоккею Германия разгромила Казахстан – 8:2, а чехи с Червенкой в составе обыграли Австрию – 4:0
14:23
На Полтавской улице мотоциклист сбил 17-летнюю девушку
14:17
В Красносельском районе иномарка сбила 14-летнюю девочку
14:13
На проспекте Просвещения иномарка сбила 13-летнего велосипедиста
14:10
На Курляндской улице иномарка сбила 8-летнего велосипедиста
14:08
В Петербурге поймали подозреваемую в обмане пенсионерки с Алтайской улицы
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали новгородца, подозреваемого в ограблении пенсионера

В Петербурге поймали новгородца, подозреваемого в ограблении пенсионера

0
14
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полиция Василеостровского района задержала новгородца, подозреваемого в ограблении пожилого мужчины

Вчера, 19 мая 2024 года к полицейским Василеостровского района Петербурга поступила информация от прохожей о том, что возле дома 62 по Железноводской улице лежит мужчина.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 19 мая в период с 07:30 по 08:30 трое неизвестных напали на 76-летнего пенсионера, избили его, похитив при этом 15 600 рублей и фотоаппарат.
Полицейские по подозрению в причастности к указанному преступлению по горячим следам задержали 30-летнего жителя Новгородской области.
Следователи возбудили уголовное дело по п.п. «а», «г» ч. 2 ст.161 УК РФ (грабеж).
Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.
Ведется розыск остальных участников нападения.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Васильевский остров грабеж
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

8-02-2024, 13:21
В Ленобласти задержали подозреваемого в нападении на прохожего в поселке Бугры
26-03-2024, 12:54
В Мурино задержали подозреваемого в грабеже на проспекте Просвещения
2-04-2024, 09:52
В Невском районе поймали мигранта, подозреваемого в ограблении пенсионера
2-04-2024, 09:41
В Петербурге поймали стрелявшего из травмата на Большеохтинском мосту
16-02-2024, 10:58
В Шлиссельбурге задержали подозреваемого в грабеже
27-03-2024, 12:44
В центре петербурга поймали грабителя

Происшествия на дорогах

0
0
Сегодня, 12:31
Под Всеволожском подростки на «ВАЗ- 21130» пострадали врезавшись в забор
0
65
Сегодня, 09:57
В Ленобласти мужчина погиб вылетев в кювет на вездеходе
0
152
Вчера, 13:52
В Ленобласти в лобовом ДТП погибли оба водителя и пострадал ребенок
0
143
Вчера, 13:46
В Ленобалсти водитель «Фольксваген Поло» погиб после столкновения с лосем
Наверх