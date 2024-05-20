В Петербурге поймали новгородца, подозреваемого в ограблении пенсионера

Вчера, 19 мая 2024 года к полицейским Василеостровского района Петербурга поступила информация от прохожей о том, что возле дома 62 по Железноводской улице лежит мужчина.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 19 мая в период с 07:30 по 08:30 трое неизвестных напали на 76-летнего пенсионера, избили его, похитив при этом 15 600 рублей и фотоаппарат.

Полицейские по подозрению в причастности к указанному преступлению по горячим следам задержали 30-летнего жителя Новгородской области.

Следователи возбудили уголовное дело по п.п. «а», «г» ч. 2 ст.161 УК РФ (грабеж).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Ведется розыск остальных участников нападения.