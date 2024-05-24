В Московском районе поймали 18-летнего курьера мошенников

21 мая 2024 года около 01 часа 25 минут к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение от 99-летнего пенсионера, проживающего в доме 23 корпус 5 по Витебскому проспекту. пенсионер рассказал правоохранителям о том, что накануне он стал жертвой мошенничества по схеме «ваш родственник попал в ДТП», и, поверив мошенникам, на лестничной площадке у своей квартиры передал курьеру 200 тысяч рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера утром, 23 мая 2024 года около 08 часов 00 минут возле дома 27 корпус 1 стр. 1 по Муринской дороге сотрудники уголовного розыска по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 18-летнего петербуржца - жителя дома 27.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений.