В Центральном районе пенсионерка перевела аферистам более 11 млн рублей

Накануне вечером, 21 июля 2024 года около 16 часов 20 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение от 72-летней жительницы дома 129 по Невскому проспекту. Пенсионерка рассказала правоохранителям, что с 11 по 17 июля ей на сотовый телефон неоднократно звонил неизвестный и, под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, убедил ее перевести на указанный им, якобы, "безопасный", счет, несколькими траншами, 11 100 380 руб.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Сотрудники полиции принимают меры к розыску и задержанию мошеников.