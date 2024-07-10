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Питерец.ру » Происшествия » В Петроградском районе пенсионерка отдала мошенникам 23,7 млн рублей

В Петроградском районе пенсионерка отдала мошенникам 23,7 млн рублей

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Опубликовал: Anton78
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Полиция расследует многомиллионное мошенничество в отношении жительницы Петроградского района

Вчера, 9 июля 2024 года к полицейским Петроградского района Петербурга поступило сообщение от 72-летней жительницы дома 27 по улице Профессора Попова. Пенсионерка рассказала правоохранителям о том, что несколькими днями ранее ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и, под предлогом обеспечения безопасности денежных средств,  убедил ее перевести на указанный им счет 8 700 000 руб. 

8 июля возле отделения банка около дома 64 по Каменноостровскому проспекту пенсионерка, по указанию звонившего, передала неизвестной женщине еще 15 000 000 рублей. 

Материальный ущерб составил 23 700 000 рублей. 

Следователи возбудили уголовное дело по части  4 статьи  159 УК РФ (мошенничество). 

Ведется розыск мошенников.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Петроградский район мошенничество пенсионеры
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