В Петроградском районе пенсионерка отдала мошенникам 23,7 млн рублей

Вчера, 9 июля 2024 года к полицейским Петроградского района Петербурга поступило сообщение от 72-летней жительницы дома 27 по улице Профессора Попова. Пенсионерка рассказала правоохранителям о том, что несколькими днями ранее ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и, под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, убедил ее перевести на указанный им счет 8 700 000 руб.

8 июля возле отделения банка около дома 64 по Каменноостровскому проспекту пенсионерка, по указанию звонившего, передала неизвестной женщине еще 15 000 000 рублей.

Материальный ущерб составил 23 700 000 рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Ведется розыск мошенников.