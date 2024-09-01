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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе задержали подозреваемого в разбое на Народной улице

В Невском районе задержали подозреваемого в разбое на Народной улице

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Невского района задержали подозреваемого в разбое на Народной улице

Вчера, 31 августа 2024 года к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от 42-летнего петербуржца, который рассказал о том, что когда был в гостях у малознакомых в квартире дома 74 по Народной улице, после совместного распития спиртных напитков, хозяин квартиры стал угрожать ружьем и требовать от него 7000 рублей, после чего заявителю удалось сбежать, однако в квартире осталась его сожительница.
Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции в квартире дома 74 по Народной улице по горячим следам был задержан 38-летний неработающий петербуржец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, который силой удерживал в квартире женщину.
Злоумышленника доставили в отдел полиции и привлечён к административной ответственности по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Ружье «Сайга» изъяли.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
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