В центре Петербурга задержали мужчину напавшего с топором на фельдшера скорой помощи

Вчера вечером около 21 часа 45 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение от 38-летнего фельдшера о том, что в квартире дома 22 по улице Правды агрессивный мужчина, нецензурно выражается, размахивает топором, угрожает убить и не дает оказать медицинскую помощь больному пожилому человеку в тяжелом состоянии.

Незамедлительно прибывшими на место сотрудниками полиции по «горячим следам» был задержан 39-летний неработающий мужчина и доставлен в отдел полиции.

В отношении задержанного составлен административный протокол по ч. 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

По факту данного происшествия проводится проверка.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.