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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга задержали мужчину напавшего с топором на фельдшера скорой помощи

В центре Петербурга задержали мужчину напавшего с топором на фельдшера скорой помощи

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Опубликовал: Вадик Котов
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Полицейскими Центрального района задержан агрессивный мужчина, напавший с топором на фельдшера скорой помощи 

Вчера вечером около 21 часа 45 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение от 38-летнего фельдшера о том, что в квартире дома 22 по улице Правды агрессивный мужчина, нецензурно выражается, размахивает топором, угрожает убить и не дает оказать медицинскую помощь больному пожилому человеку в тяжелом состоянии. 

Незамедлительно прибывшими на место сотрудниками полиции по «горячим следам» был задержан 39-летний неработающий мужчина и доставлен в отдел полиции. 

В отношении задержанного составлен административный протокол по ч. 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). 

По факту данного происшествия проводится проверка. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район хулиганство скорая помощь топор
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