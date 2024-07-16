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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе поймали злоумышленника, напавшего на пенсионерку в подъезде дома

В Невском районе поймали злоумышленника, напавшего на пенсионерку в подъезде дома

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими оперативно задержан петербуржец, напавший на пенсионерку в подъезде дома на улице Тельмана

Накануне днем, 15 июля 2024 года к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о нападении на женщину возле дома 36 по улице Тельмана.

Незамедлительно прибывшие на место полицейские установили, что около 12 часов 30 минут в парадной дома 36 корпус 3 по улице Тельмана неизвестный, применив физическую силу, отобрал сумку у 66-летней жительницы дома и попытался скрыться. 

На крик о помощи отреагировал 42-летний прохожий, который догнал злоумышленника, отобрал похищенную им сумку, однако задержать злодея не смог, тот  вырвался и скрылся.

Через непродолжительное время возле дома 40 по улице Тельмана оперативники уголовного розыска  совместно с сотрудниками районного ГАИ по горячим следам задержали злоумышленника. 

Им оказался 36-летний неработающий петербуржец. 

Подозреваемого доставили в отдел полиции и привлечен к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район грабеж пенсионеры
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