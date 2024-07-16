В Невском районе поймали злоумышленника, напавшего на пенсионерку в подъезде дома

Накануне днем, 15 июля 2024 года к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о нападении на женщину возле дома 36 по улице Тельмана.

Незамедлительно прибывшие на место полицейские установили, что около 12 часов 30 минут в парадной дома 36 корпус 3 по улице Тельмана неизвестный, применив физическую силу, отобрал сумку у 66-летней жительницы дома и попытался скрыться.

На крик о помощи отреагировал 42-летний прохожий, который догнал злоумышленника, отобрал похищенную им сумку, однако задержать злодея не смог, тот вырвался и скрылся.

Через непродолжительное время возле дома 40 по улице Тельмана оперативники уголовного розыска совместно с сотрудниками районного ГАИ по горячим следам задержали злоумышленника.

Им оказался 36-летний неработающий петербуржец.

Подозреваемого доставили в отдел полиции и привлечен к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.