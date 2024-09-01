Полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины возле заброшенного дома культуры в Невском районе

29 августа 2024 года к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о том, что за домом культуры на проспекте Обуховской Обороны лежит женщина.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тело 33-летней жительницы Ростовской области с проникающим ножевым ранением в области сердца.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению указанного преступления причастен 22-летний неработающий житель Псковской области.

31 августа сотрудниками уголовного розыска возле дома 11 по улице Володарского в городе Тосно Ленинградской области подозреваемого задержали.

Задержанный рассказал, что на улице у него произошел конфликт с неизвестной ему ранее женщиной, которая подошла к нему и попыталась завязать беседу, которая была ему неприятна. На это он отреагировал агрессией и нанес ей ножевое ранение в грудь, после чего скрылся с места преступления.

Подозреваемого, который ранее уже был судим за убийства, поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.