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Питерец.ру » Происшествия » Полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины возле заброшенного дома культуры в Невском районе

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины возле заброшенного дома культуры в Невском районе

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины, тело которой было обнаружено возле заброшенного дома культуры

29 августа 2024 года к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о том, что за домом культуры на проспекте Обуховской Обороны лежит женщина.
Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тело 33-летней жительницы Ростовской области с проникающим ножевым ранением в области сердца.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению указанного преступления причастен 22-летний неработающий житель Псковской области.
31 августа сотрудниками уголовного розыска возле дома 11 по улице Володарского в городе Тосно Ленинградской области подозреваемого задержали.
Задержанный рассказал, что на улице у него произошел конфликт с неизвестной ему ранее женщиной, которая подошла к нему и попыталась завязать беседу, которая была ему неприятна. На это он отреагировал агрессией и нанес ей ножевое ранение в грудь, после чего скрылся с места преступления.
Подозреваемого, который ранее уже был судим за убийства, поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район убийство ножевое ранение
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