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Питерец.ру » Происшествия » Мигранта, подозреваемого в убийстве задержали в Московской области

Мигранта, подозреваемого в убийстве задержали в Московской области

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве, скрывавшегося в Московской области

16 июня 2023 года к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение об обнаружении возле дома 73 по Народной улице мужчины с ножевым ранением в живот.
На место происшествия незамедлительно был направлен наряд полиции.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что около 14 часов 00 минут возле дома 73 31-летний гражданин одной из республик Центральной Азии, в результате внезапно возникшего конфликта, нанес несколько ударов ножом в живот 22-летнему местному жителю.
Потерпевший от полученных ранений скончался в больнице.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
15 июля 2023 года около 19 часов 30 минут возле дома 1 по улице Колычева в городе Лобня Московской области в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с преступлениями против личности УМВД России по Невскому району г. Санкт-Петербурга злоумышленник был задержан.
Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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