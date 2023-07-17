Мигранта, подозреваемого в убийстве задержали в Московской области

16 июня 2023 года к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение об обнаружении возле дома 73 по Народной улице мужчины с ножевым ранением в живот.

На место происшествия незамедлительно был направлен наряд полиции.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что около 14 часов 00 минут возле дома 73 31-летний гражданин одной из республик Центральной Азии, в результате внезапно возникшего конфликта, нанес несколько ударов ножом в живот 22-летнему местному жителю.

Потерпевший от полученных ранений скончался в больнице.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

15 июля 2023 года около 19 часов 30 минут возле дома 1 по улице Колычева в городе Лобня Московской области в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с преступлениями против личности УМВД России по Невскому району г. Санкт-Петербурга злоумышленник был задержан.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.