Полицейские поймали подозреваемого в убийстве мужчины в поселке Гладкое

13 мая 2024 года к полицейским Тосненского района Ленинградской области поступило сообщение от 24-летней девушки, которая рассказала стражам порядка о том, что ее 56-летний отец, проживающий в поселке Гладкое, не выходит на связь.

Прибывшие к его дому на Центральной улице в поселке Гладкое сотрудники полиции обнаружили там тело 34-летнего местного жителя с множественными ножевыми ранениями, при этом самого разыскиваемого мужчины дома не оказалось.

14 мая 2024 года в городе Колпино возле дома 89 по улице Веры Слуцкой сотрудники уголовного розыска задержали 56-летнего подозреваемого.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.