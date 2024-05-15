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Питерец.ру » Происшествия » Полицейские поймали подозреваемого в убийстве мужчины в поселке Гладкое

Полицейские поймали подозреваемого в убийстве мужчины в поселке Гладкое

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали подозреваемого в убийстве мужчины в поселке Гладкое Тосненского района Ленобласти

13 мая 2024 года к полицейским Тосненского района Ленинградской области поступило сообщение от 24-летней девушки, которая рассказала стражам порядка о том, что ее 56-летний отец, проживающий в поселке Гладкое, не выходит на связь.
Прибывшие к его дому на Центральной улице в поселке Гладкое сотрудники полиции обнаружили там тело 34-летнего местного жителя с множественными ножевыми ранениями, при этом самого разыскиваемого мужчины дома не оказалось.
14 мая 2024 года в городе Колпино возле дома 89 по улице Веры Слуцкой сотрудники уголовного розыска задержали 56-летнего подозреваемого.
Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Тосненский район ножевое ранение убийство
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