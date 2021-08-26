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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти трое подростков пострадали в ДТП

В Ленобласти трое подростков пострадали в ДТП

0
48
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
В Тихвинском районе Ленинградской области трое подростков пострадали в ночном ДТП

Накануне ранним утром, около 4 часов на 114 км автодороги «Явшеницы - Ганьково» неустановленный водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2115 без госзнаков, двигаясь со стороны деревни Ганьково в поселок Шугозеро, в Тихвинском районе Ленинградской области неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и совершил съезд в левый кювет. Машина опрокинулась.

С места происшествия с различными травмами, в тяжелом состоянии, в Тихвинскую межрайонную больницу были госпитализированы подростки, 14-ти и 16-ти лет. Еще один, 15-летний подросток, пешком добрел до Шугозеро к приятелю, откуда был увезен в больницу.

По факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ.

Источник: Конкретно.ру
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