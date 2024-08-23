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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобалсти в ДТП пострадал 8-летний пассажир «Рено Логан»

В Ленобалсти в ДТП пострадал 8-летний пассажир «Рено Логан»

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64
Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти, в котором пострадал ребенок

Накануне вечером, 22 августа 2024 года около 17 часов 35 минут на 1-ом километре трассы «Ропша-Марьино», в Ломоносовском районе Ленинградской области 43-летний водитель «Рено Логан» неправильно выбрал дистанцию и совершил столкновение с автомобилем «Шевроле Авео», под управлением 68-летней женщины.
В результате дорожного происшествия травмы получил 8-летний пассажир «Рено Логан». Ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район ДТП
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