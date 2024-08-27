В Ленобласти нетрезвый водитель вылетел в кювет и врезался в дерево

Накануне вечером, 26 августа 2024 года около 22 часов 00 минут на 240-ом километре трассы «Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Краколье», в Кингисеппском районе Ленинградской области водитель, управляя автомашиной «Митцубиси», двигаясь в сторону города Кингисепп на левом повороте совершил съезд в правый кювет с последующим наездом на дерево.

В результате дорожного происшествия водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.

У пострадавшего наблюдались явные признаки состояния алкогольного опьянения. Установлено, что водитель 3 раза привлекался в 2024 году к административной ответственности за превышение скорости.