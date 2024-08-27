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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти нетрезвый водитель вылетел в кювет и врезался в дерево

В Ленобласти нетрезвый водитель вылетел в кювет и врезался в дерево

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9
Опубликовал: Anton78
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В Кингисеппском районе Ленобалсти устанавливаются обстоятельства ДТП с нетрезвым водителем

Накануне вечером, 26 августа 2024 года около 22 часов 00 минут на 240-ом километре трассы «Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Краколье», в Кингисеппском районе Ленинградской области водитель, управляя автомашиной «Митцубиси», двигаясь в сторону города Кингисепп на левом повороте совершил съезд в правый кювет с последующим наездом на дерево.

В результате дорожного происшествия водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.

У пострадавшего наблюдались явные признаки состояния алкогольного опьянения. Установлено, что водитель 3 раза привлекался в 2024 году к административной ответственности за превышение скорости.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кингисеппский район ДТП
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